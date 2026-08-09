Германия удвоит спецназ по дронам после ЧП в аэропорту Лейпцига

Германия вдвое увеличит численность спецподразделения по борьбе с беспилотниками после инцидента в аэропорту Лейпциг/Галле. Штат вырастет со 150 до 300 сотрудников, пишет Bild со ссылкой на источники в правительстве.

Одновременно число баз отряда планируется увеличить с четырёх до восьми. Это должно сократить время прибытия специалистов к аэропортам, военным объектам и крупным логистическим узлам в случае угрозы.

Новые площадки оснастят комплексами обнаружения, радиоэлектронного подавления и перехвата БПЛА. Таким образом власти ФРГ рассчитывают создать своеобразный «защитный купол» над критической инфраструктурой.

Поводом для усиления мер стал инцидент в аэропорту Лейпциг/Галле. Там обнаружили аппарат со взрывчатым веществом и детонатором, а расследование позднее перешло к федеральной прокуратуре Германии.

По данным Bild, рядом находились украинские транспортные самолёты. При этом официально виновные в произошедшем пока не названы, а обстоятельства возможной атаки продолжают выяснять.

Глава МВД ФРГ Александер Добриндт ранее назвал случившееся возможным сценарием «гибридной атаки». Российское посольство в Берлине отвергло намёки на причастность Москвы и назвало историю провокацией.

Ранее Life.ru писал, что беспилотник со взрывчаткой более четырёх часов оставался незамеченным в аэропорту Лейпцига. По данным Bild, камеры зафиксировали его возле украинского транспортного самолёта задолго до обнаружения сотрудниками воздушной гавани.