Расследование инцидента с БПЛА в аэропорту Лейпцига взяла Генпрокуратура ФРГ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DonAncha
Федеральная прокуратура Германии взяла под свой контроль расследование инцидента с беспилотником со взрывным устройством, обнаруженным в аэропорту Лейпциг/Галле. Об этом сообщает агентство DPA.
Как сообщили в ведомстве, решение связано с особой значимостью дела. Следователи рассматривают версии попытки совершения взрыва и опасного вмешательства в работу воздушного транспорта.
По данным прокуратуры, имеются основания полагать, что на территории аэропорта мог быть запланирован взрыв с использованием беспилотника. На аппарате, как утверждается, находились профессиональное взрывчатое вещество и детонатор.
Расследованием занимается Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (БКА). Ранее материалы находились в ведении Генеральной прокуратуры Дрездена и правоохранительных органов Саксонии.
Напомним, беспилотник был обнаружен 5 августа рядом с украинским грузовым самолётом Ан-124. По данным СМИ, воздушное судно перевозило боеприпасы. Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт ранее назвал произошедшее гибридной атакой.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.