Расследование инцидента с БПЛА в аэропорту Лейпцига взяла Генпрокуратура ФРГ

Федеральная прокуратура Германии взяла под свой контроль расследование инцидента с беспилотником со взрывным устройством, обнаруженным в аэропорту Лейпциг/Галле. Об этом сообщает агентство DPA.

Как сообщили в ведомстве, решение связано с особой значимостью дела. Следователи рассматривают версии попытки совершения взрыва и опасного вмешательства в работу воздушного транспорта.

По данным прокуратуры, имеются основания полагать, что на территории аэропорта мог быть запланирован взрыв с использованием беспилотника. На аппарате, как утверждается, находились профессиональное взрывчатое вещество и детонатор.

Расследованием занимается Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (БКА). Ранее материалы находились в ведении Генеральной прокуратуры Дрездена и правоохранительных органов Саксонии.