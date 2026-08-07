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6 августа, 21:10

Расследование инцидента с БПЛА в аэропорту Лейпцига взяла Генпрокуратура ФРГ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DonAncha

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DonAncha

Федеральная прокуратура Германии взяла под свой контроль расследование инцидента с беспилотником со взрывным устройством, обнаруженным в аэропорту Лейпциг/Галле. Об этом сообщает агентство DPA.

Как сообщили в ведомстве, решение связано с особой значимостью дела. Следователи рассматривают версии попытки совершения взрыва и опасного вмешательства в работу воздушного транспорта.

По данным прокуратуры, имеются основания полагать, что на территории аэропорта мог быть запланирован взрыв с использованием беспилотника. На аппарате, как утверждается, находились профессиональное взрывчатое вещество и детонатор.

Расследованием занимается Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (БКА). Ранее материалы находились в ведении Генеральной прокуратуры Дрездена и правоохранительных органов Саксонии.

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Напомним, беспилотник был обнаружен 5 августа рядом с украинским грузовым самолётом Ан-124. По данным СМИ, воздушное судно перевозило боеприпасы. Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт ранее назвал произошедшее гибридной атакой.

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Артём Гапоненко
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