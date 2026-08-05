В немецком аэропорту нашли дрон с подозрительным грузом возле украинского самолёта

В аэропорту Лейпциг/Галле обнаружили беспилотник с прикреплённым пакетом, который следователи сочли возможным взрывным устройством. По данным Bild, дрон лежал неподалёку от украинского грузового самолёта Ан-124.

Инцидент произошёл в ночь на среду на территории аэропорта Лейпциг/Галле. После обнаружения беспилотника выяснилось, что к нему был прикреплён пакет со взрывателем. Следователи квалифицировали находку как возможное взрывное устройство. Дрон, как утверждается, находился рядом с украинским грузовым самолётом типа «Антонов».

Ранее в полиции Лейпцига сообщили, что работа воздушной гавани была частично ограничена после того, как над аэропортом заметили неизвестный объект, а на одной из взлётно-посадочных полос обнаружили подозрительный предмет. Для проверки находки на место прибыли специалисты федеральной полиции Германии по обезвреживанию взрывчатки. По данным Bild, они планировали провести контролируемый подрыв подозрительного пакета.

Во время операции также использовали дистанционно управляемого робота-сапёра. Официальной информации о содержимом пакета или возможных подозреваемых немецкие правоохранительные органы пока не публиковали.

Ранее в израильском поселении Кирьят-Арба беспилотник упал рядом с домом министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. Взрывчатки на аппарате не обнаружили. После инцидента военные вывезли дрон с места падения и начали выяснять обстоятельства произошедшего. В результате никто не пострадал.