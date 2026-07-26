В Израиле дрон упал возле дома министра национальной безопасности

В поселении Кирьят-Арба в Хевроне произошёл необычный инцидент: дрон упал рядом с домом министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. Как сообщили местные чиновники и портал Ynet, воздушное средство оказалось без взрывчатки, а пострадавших среди людей нет.

Военные уже вывезли беспилотник с территории и начали проверку обстоятельств падения. Власти уточнили, что происшествие не угрожало безопасности жителей и не повлияло на работу министра.

«Дрон упал недалеко от дома министра в Кирьят-Арбе», – отметили в источнике Ynet.

Сейчас продолжается расследование, и специалисты анализируют происхождение аппарата и причины его падения.