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26 июля, 02:53

В Израиле дрон упал возле дома министра национальной безопасности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

В поселении Кирьят-Арба в Хевроне произошёл необычный инцидент: дрон упал рядом с домом министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. Как сообщили местные чиновники и портал Ynet, воздушное средство оказалось без взрывчатки, а пострадавших среди людей нет.

Военные уже вывезли беспилотник с территории и начали проверку обстоятельств падения. Власти уточнили, что происшествие не угрожало безопасности жителей и не повлияло на работу министра.

«Дрон упал недалеко от дома министра в Кирьят-Арбе», – отметили в источнике Ynet.

Сейчас продолжается расследование, и специалисты анализируют происхождение аппарата и причины его падения.

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Юния Ларсон
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