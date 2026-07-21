Разведка Израиля сообщила о переносе иранских центрифуг в подземный комплекс

Израильская разведка считает, что Иран мог переместить тысячи центрифуг для обогащения урана в новый подземный объект под горой Пикакс. Эти сведения стали причиной новых опасений Вашингтона и Тель-Авива относительно восстановления ядерной программы Тегерана. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на израильские и американские официальные лица.

Израильские представители передали США информацию о возможном переносе оборудования после 12-дневной войны в июне 2025 года. Тогда американские и израильские силы нанесли удары по трём ключевым ядерным объектам Ирана — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Новый комплекс под горой Пикакс не пострадал в результате атак. Объект, который также называют горой Коланг, начали возводить в 2020 году примерно в полутора километрах от завода по обогащению урана в Натанзе.

Глубина расположения сооружений составляет от 100 до 150 метров под скальными породами. Такая защита, по оценкам экспертов, способна противостоять ударам обычными бетонобойными авиабомбами. Спутниковые снимки, изученные вашингтонским Институтом науки и международной безопасности, показали продолжение строительных работ в районе комплекса. Аналитики обратили внимание на движение грузового транспорта возле открытых туннельных входов, что может свидетельствовать о подготовке объекта и усилении его защиты.

Ранее стало известно, что Вашингтон и Эр-Рияд обсуждают соглашение о сотрудничестве в сфере мирной атомной энергетики. Администрация президента США Дональда Трампа предварительно готова одобрить участие Саудовской Аравии в процессах, связанных с обогащением урана.