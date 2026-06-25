США запросили $672 млн на ликвидацию иранского урана и проверки

Правительство США просит выделить 672 миллиона долларов на работу с иранской ядерной программой. Эти средства пойдут на уничтожение обогащённого урана и инспекции объектов Исламской Республики. Телеканал Fox News сообщает об этом со ссылкой на свои источники.

Эта сумма входит в общий запрос на 80 миллиардов долларов. Глава Пентагона Пит Хегсет рассказал о потребности республиканцам в Конгрессе. Деньги нужны на издержки военной операции против Ирана и закупки новых боеприпасов для американских складов.

Министерство энергетики США направит эти 672 миллиона на конкретные задачи. Ведомство лишит Тегеран возможности создавать или покупать ядерное оружие. Специалисты также займутся уничтожением иранских ядерных материалов, включая высокообогащённый уран. Американцы проведут проверки внутри страны и поддержат работу инспекторов МАГАТЭ.

Ранее Соединенные Штаты и Иран договорились о снижении уровня обогащения урановых запасов Тегерана. Изначально Вашингтон требовал полного вывоза ядерных материалов. Однако сторонам удалось согласовать иной подход — просто уменьшить уровень обогащения.