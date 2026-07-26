США могут отправить спецназ для операции на ядерных объектах Ирана

США рассматривают возможность проведения масштабной операции на территории Ирана, целью которой может стать захват урана с ядерных объектов. Для такой миссии могут привлечь несколько тысяч военнослужащих, сообщает New York Post со ссылкой на источники.

По данным издания, американские силы специального назначения ожидают подходящего момента для проведения одной из самых сложных операций. Военным якобы предстоит преодолеть минные заграждения, обеспечить безопасность территории и подготовить условия для вывоза ядерных материалов.

«Американские силы специального назначения ждут подходящего момента, чтобы начать самую сложную операцию в военной истории», – говорится в публикации.

Источники газеты утверждают, что непосредственным извлечением урана должна заниматься небольшая группа бойцов, тогда как остальные подразделения будут обеспечивать прикрытие. Операция потребует полного контроля воздушного пространства, поскольку военным придётся одновременно расчищать завалы, отражать возможные атаки и организовывать эвакуацию.

При этом официального подтверждения подобного плана со стороны американских властей не поступало. Возможность такой операции обсуждается на фоне сохраняющейся напряжённости вокруг иранской ядерной программы.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп распорядился приостановить авиаудары по Ирану после почти двух недель атак. Решение было принято на фоне дипломатических контактов при посредничестве Омана в Тегеране. По данным СМИ, Вашингтон оставляет за собой возможность дальнейших военных действий, если переговоры не приведут к результату.