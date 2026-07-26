Военные США перенаправили 12 судов, пытавшихся прорвать блокаду Ирана
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Американские военные заявили о перенаправлении 12 коммерческих судов, которые якобы пытались нарушить военно-морскую блокаду Ирана. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).
По данным ведомства, ещё два судна были выведены из строя после того, как экипажи якобы отказались выполнять требования американских военных. Кроме того, военные провели досмотр двух кораблей для проверки соблюдения ограничений.
В CENTCOM также сообщили об инциденте 24 июля с танкером M/T Lavine под флагом Мозамбика в Оманском заливе. По версии американской стороны, судно неоднократно игнорировало предупреждения и пыталось нарушить действующие меры контроля.
Ранее сообщалось, что Иран отверг заявления Дональда Трампа о готовности к переговорам с США, расценив их как попытку манипулировать нефтяными ценами. Депутат иранского парламента Хасан Гашгави посоветовал американскому президенту искать другие способы воздействия, отметив, что его слова уже не оказывают влияния на рынки. Тегеран продолжает настаивать на жёсткой позиции в отношении Вашингтона.
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