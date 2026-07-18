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18 июля, 10:21

В Финском заливе обломки дрона упали на палубу корабля

Обложка © ТАСС / Алексей Смышляев

Обложка © ТАСС / Алексей Смышляев

Обломки беспилотника упали на палубу судна, стоявшего на рейде в Финском заливе, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Возгорания не произошло.

«Обломки повреждённого БПЛА упали на палубу судна, стоявшего на рейде в Финском заливе, возгорания не произошло. Данных о прочих инцидентах не поступало», — рассказал глава региона.

Уже 6 дронов ВСУ сбили за утро 18 июля в Ленобласти
Уже 6 дронов ВСУ сбили за утро 18 июля в Ленобласти

Ранее Андрей Воробьёв проинформировал о ЧП в Электростали: обломки беспилотника рухнули на территорию детсада на Западной улице. Вспыхнул пожар на 100 «квадратах», который уже потушили. Губернатор заверил, что никто из детей и работников не пострадал.

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Александра Мышляева
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