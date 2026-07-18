Обломки БПЛА упали на детский сад в Электростали, пострадавших нет
Обложка © Life.ru
В Электростали обломки сбитого дрона упали на здание детского сада на улице Западной. Возгорание на площади 100 квадратных метров уже ликвидировано. Пострадавших нет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Пострадавших среди детей и сотрудников детского сада нет», — написал он в своём канале в «Максе».
На месте работают экстренные и оперативные службы. Для пострадавших открыта горячая линия прокуратуры: 8‒916‒240‒31‒28, где принимают жалобы и оказывают правовую помощь. Работа по ликвидации последствий продолжается.
Напомним, что в Ногинске после ночной атаки беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание на нефтебазе, и на месте происшествия продолжают работать сотрудники пожарной службы и МЧС. В связи с пожаром была проведена экстренная эвакуация роддома и жителей многоквартирного дома. В результате инцидента пострадали 26 человек, двое из которых находятся в Ногинске, причём часть раненых оценивается как находящиеся в тяжёлом состоянии. Для оказания медицинской помощи привлечены 40 бригад скорой помощи и 12 бригад медицины катастроф.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.