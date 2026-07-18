Обломки БПЛА упали на детский сад в Электростали, пострадавших нет

В Электростали обломки сбитого дрона упали на здание детского сада на улице Западной. Возгорание на площади 100 квадратных метров уже ликвидировано. Пострадавших нет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«Пострадавших среди детей и сотрудников детского сада нет», — написал он в своём канале в «Максе».

На месте работают экстренные и оперативные службы. Для пострадавших открыта горячая линия прокуратуры: 8‒916‒240‒31‒28, где принимают жалобы и оказывают правовую помощь. Работа по ликвидации последствий продолжается.