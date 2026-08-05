МВД ФРГ: Найденный в аэропорту Лейпцига дрон столкнулся с самолётом DHL
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В Германии подтвердили необычный инцидент с грузовым самолётом DHL. Воздушное судно столкнулось с неизвестным объектом возле аэропорта Лейпциг/Галле, после чего ушло на второй круг и приземлилось в другом городе. Об этом журналистам на брифинге сообщил представитель МВД Леонард Камински.
«Речь шла о самолёте, который должен был приземлиться в Лейпциге, но затем ушёл на второй круг, поскольку не мог там сесть. Он, очевидно, с чем-то столкнулся и впоследствии смог приземлиться в Ганновере», — сказал он.
Посадку самолёт выполнил уже в Ганновере. При осмотре специалисты обнаружили небольшие повреждения в передней части воздушного судна. Столкновение произошло примерно в шести километрах от аэропорта Лейпциг/Галле на высоте около 400 метров.
Ранее на территории воздушной гавани обнаружили беспилотник с прикреплённым пакетом, который специалисты расценили как возможное взрывное устройство. Дрон нашли в ночь на среду рядом с украинским грузовым самолётом Ан-124. После проверки выяснилось, что к аппарату был прикреплён предмет с признаками взрывного механизма. Следователи установили, что внутри пакета мог находиться детонатор.
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