Спасла неисправность: Найденный у украинского «литака» в ФРГ дрон оказался начинён взрывчаткой, пилота ищут

Беспилотник, обнаруженный рядом с украинским грузовым самолётом в аэропорту Лейпциг/Галле, предположительно был оснащён взрывчаткой. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники. При этом немецкие власти подтвердили лишь факт обнаружения дрона, не раскрывая подробностей расследования.

По информации издания, аппарат нёс небольшой пакет с взрывчатым веществом. Как утверждает Bild, рентгеновское исследование показало наличие детонатора, однако взрыва удалось избежать из-за технической неисправности устройства.

Представитель МВД Германии Леонард Камински подтвердил, что беспилотник действительно нашли на территории аэропорта.

«Я могу подтвердить, что этот дрон был обнаружен в аэропорту Лейпцига/Галле», — заявил он. Остальные детали Камински комментировать отказался, сославшись на продолжающееся расследование.

По данным СМИ, дрон обнаружили ночью на лётном поле в непосредственной близости от украинского транспортного самолёта Ан. Личность человека, управлявшего беспилотником, пока не установлена, его поиски продолжаются.

В аэропорту Лейпциг/Галле рядом с украинским грузовым самолётом Ан-124 обнаружили беспилотник с пакетом, который следователи сочли возможным взрывным устройством. Для проверки находки привлекли сапёров и робота-разминировщика, официальные данные о содержимом пакета и подозреваемых пока не раскрываются.