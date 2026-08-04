Самолёт Air India попал в зону турбулентности, пассажиры получили травмы

Пассажиры рейса Air India получили травмы во время сильной турбулентности на пути из Таиланда в Индию. Самолёт резко потерял высоту, из-за чего людей начало бросать по салону. Об этом пишет Mail Online.

Инцидент произошёл на борту Airbus A320, следовавшего из Пхукета в Дели. Примерно через полтора часа после вылета лайнер попал в зону мощных воздушных потоков и внезапно снизился примерно на 300 футов (около 90 метров).

По словам очевидцев, некоторые пассажиры ударились о потолок и кресла. Несколько человек получили травмы головы, также пострадали члены экипажа. После посадки в Дели пострадавшим оказали помощь, часть из них направили в больницы.

На борту находились 134 человека. Самолёт благополучно приземлился, а специалисты начали проверку обстоятельств случившегося. Авиакомпания назвала произошедшее кратковременным эпизодом сильной турбулентности и заявила, что безопасность пассажиров и экипажа остается главным приоритетом.

Ранее Life.ru писал, что в Иркутской области пропал самолёт с двумя пассажирами на борту. Борт должен был в 20:50 вернуться в посёлок Мама, откуда днем вылетел на патрулирование. Однако в назначенное время самолёт не вышел на связь и не вернулся в место вылета.