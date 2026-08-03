Самолёт с двумя людьми на борту пропал в Иркутской области

В Бодайбинском районе Иркутской области перестал выходить на связь самолёт Cessna 182, выполнявший мониторинг лесопожарной обстановки. На борту находились два человека — лётчик-наблюдатель и командир воздушного судна. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

По его словам, борт должен был в 20:50 вернуться в посёлок Мама, откуда днем вылетел на патрулирование. Однако в назначенное время самолёт не вышел на связь и не вернулся в место вылета.

«Буквально час назад пришло сообщение от региональной диспетчерской службы министерства лесного комплекса», — написал Кобзев в своём Telegram-канале.

По данным трекера, экипаж осмотрел пожар в Бодайбинском лесничестве, после чего борт направился в сторону Бодайбо. Сделав круг над городом, самолет ушел на юго-восток. Последние координаты фиксировались в 13:58.

В ближайшее время из Якутии для поисков направится самолёт. Утром к поиску борта подключатся два вертолёта.

Губернатор отметил, что следит с коллегами за ситуацией и выразил надежду на благоприятный исход.

Ранее Life.ru писал, что самолёт, следовавший рейсом из Новосибирска в Краснодар, был вынужден вернуться в аэропорт вылета после возгорания двигателя в воздухе. Огонь удалось ликвидировать силами экипажа ещё до посадки. Воздушное судно благополучно приземлилось в Новосибирске. На борту находились 160 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительным данным, медицинская помощь никому не потребовалась.