На Сахалине самолёт вернулся в аэропорт вылета после столкновения с птицей

Пассажирский самолёт, выполнявший рейс HZ3006 из Южно-Сахалинска в Оху, был вынужден изменить маршрут и вернуться в аэропорт отправления после столкновения с птицей. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

По предварительной информации, во время полёта в воздушном пространстве произошло попадание птицы в воздушное судно. После этого экипаж принял решение о возврате в аэропорт Южно-Сахалинска. При осмотре самолёта специалисты не обнаружили повреждений. Пассажиров отправили в пункт назначения на резервном борту.

Сахалинская транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств произошедшего. Ведомство оценит соблюдение требований к организации орнитологического обеспечения полётов в аэропорту.

Ранее Life.ru писал, что самолёт, следовавший рейсом из Новосибирска в Краснодар, был вынужден вернуться в аэропорт вылета после возгорания двигателя в воздухе. Огонь удалось ликвидировать силами экипажа ещё до посадки. Воздушное судно благополучно приземлилось в Новосибирске. На борту находились 160 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительным данным, медицинская помощь никому не потребовалась.