В Аргентине при крушении вертолёта экстренных служб погибли семь человек

В провинции Сан-Хуан на западе Аргентины потерпел крушение вертолёт Bell 412EP, который должен был участвовать в работах по контролю над лесным пожаром в соседней Ла-Риохе. На борту находились семь человек, все они погибли. Об этом сообщил губернатор провинции Марсело Оррего.

Семь человек погибли при крушении вертолёта. Видео © FlightRadar24

Воздушное судно, арендованное Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям Аргентины (AFE), разбилось утром в районе провинциального парка Исчигуаласто. Перед этим вертолёт использовали для проведения учебного курса по борьбе с лесными пожарами в Сан-Хуане. По данным AFE, последний контакт с экипажем был установлен в 10:26. Позднее другой вертолёт, находившийся в районе происшествия, обнаружил место падения и передал информацию властям.

На месте работают спасательные подразделения и сотрудники профильных служб. Они проводят операции по доступу к месту крушения, оказанию помощи и сбору информации совместно с властями провинции. Среди погибших, как сообщил местный губернатор Марсело Оррего оказались директор гражданской защиты Сан-Хуана Карлос Эредиа, заместитель начальника полиции провинции Герман Видела, глава пожарной службы Рубен Кастро и его заместитель Хорхе Карбахаль. Также погибли пилот вертолёта Матиас Валенсуэла и два пожарных Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям — Андрес Бош и Родриго Айметта.

Ранее в федеральной земле Нижняя Саксония на северо-западе Германии произошло крушение легкомоторного самолёта. Самолёт рухнул на чердак жилого дома. Под его обломками обнаружили тело одного мужчины. Пока неясно, был ли он пилотом. Полиция разыскивает второго человека, который, возможно, также находился на борту. Спасатели не нашли других людей внутри здания.