Украина потеряла ещё один F-16: Истребитель рухнул из-за «нештатной ситуации» в воздухе

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило о крушении американского истребителя F-16. По предварительным данным, причиной стала «нештатная ситуация» в воздухе, из-за которой лётчик был вынужден катапультироваться.

В ведомстве подчеркнули, что инцидент не привел к жертвам или разрушениям на земле. В настоящее время на месте происшествия развёрнута работа следственно-оперативной группы, устанавливаются обстоятельства и причины авиакатастрофы.