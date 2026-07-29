Украина потеряла ещё один F-16: Истребитель рухнул из-за «нештатной ситуации» в воздухе
Украина потеряла ещё один истребитель F-16
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Командование Воздушных сил ВСУ сообщило о крушении американского истребителя F-16. По предварительным данным, причиной стала «нештатная ситуация» в воздухе, из-за которой лётчик был вынужден катапультироваться.
В ведомстве подчеркнули, что инцидент не привел к жертвам или разрушениям на земле. В настоящее время на месте происшествия развёрнута работа следственно-оперативной группы, устанавливаются обстоятельства и причины авиакатастрофы.
Напомним, российское Минобороны проинформировало об уничтожении двух истребителей МиГ-29, принадлежащих ВСУ. Согласно сообщению ведомства, эти самолёты были поражены на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. После удара двумя дронами «Герань-4 сикер» оба самолёта, топливозаправщик, аэродромный агрегат и находившийся там личный состав были уничтожены. Позднее ВСУ подтвердили потерю ещё одного истребителя МиГ-29.
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