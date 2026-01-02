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Опубликовано 2 января, 06:47

ВСУ потеряли около 20 истребителей в 2025 году, включая F-16

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Albert Beukhof

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Albert Beukhof

По информации, собранной ТАСС на основе данных Минобороны России, за минувший год российские системы ПВО и ВКС ликвидировали как минимум 19 истребителей Воздушных сил Украины. В частности, было сбито восемь самолётов Су-27 и десять МиГ-29.

Зимой 2025 года потери украинской авиации составили шесть единиц: российские истребители уничтожили по одному Су-27 и МиГ-29, а расчёты ПВО – три МиГ-29 и один Су-27. В марте украинская сторона безвозвратно потеряла три МиГ-29 от действий российской ПВО, а ещё один был сбит в воздушном бою. В апреле российское оборонное ведомство заявило о первом сбитии американского истребителя F-16, состоящего на вооружении ВСУ, а также об уничтожении Су-27 российскими лётчиками. В мае ещё один МиГ-29 был выведен из строя силами ПВО.

Русских асов на Су-34 сняли во время сброса авиабомб на логово ВСУ с бронетехникой
Русских асов на Су-34 сняли во время сброса авиабомб на логово ВСУ с бронетехникой

Ранее сообщалось, что элитное украинское подразделение «Волки да Винчи» оказалось в крайне тяжёлом положении под Гуляйполем. По данным советника главы ДНР Игоря Кимаковского, бойцы требуют срочного вывода из района Верхней Терсы из-за катастрофических потерь.

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Наталья Демьянова
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