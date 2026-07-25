Самолёт упал на жилой дом в Германии, найдено тело одного погибшего

В федеральной земле Нижняя Саксония на северо-западе Германии произошло крушение легкомоторного самолёта. Об этом сообщила телерадиокомпания NDR со ссылкой на местную полицию.

По данным ведомства, самолёт упал на чердак жилого дома. Инцидент случился 25 июля около 11:00 по местному времени (12:00 мск). Под обломками найдено тело одного мужчины. Пока неизвестно, был ли он пилотом. Полиция ведёт поиски второго человека. Предположительно, он также находился на борту.

Спасатели не заметили других людей внутри здания. Но войти в дом снизу сейчас нельзя — он может обрушиться. На месте работают пожарные. Причина крушения пока неизвестна. Воздушное сообщение на аэродроме Гандеркезее полностью остановлено.

Ранее легкомоторный самолёт потерпел крушение в Ленинградской области. Пилот скончался. Самолёт совершил вынужденную посадку в Волосовском районе.