Обледенение и слабая подготовка: Названы причины крушения учебного самолёта под Орском

Крушение учебного самолёта Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации (ГУГА) под Орском в феврале произошло из-за нескольких причин, и одной из них стала слабая подготовка пилота. Об этом говорится в итоговом отчёте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

По данным комиссии, авария случилась из-за целого набора факторов. Среди них — недоработки в методике обучения курсантов полётам на минимальной скорости и действиям при сваливании, а также решение инструктора лететь в условиях, когда был риск обледенения. Кроме того, ни инструктор, ни курсант не умели вовремя распознавать признаки «сваливания», а в документах университета не было указаний, как визуально заметить обледенение прямо в полёте.

Согласно заключению МАК, катастрофе предшествовала следующая картина: на 21-й минуте полёта управление находилось в руках курсанта, который приступил к отработке штатного торможения. Однако данное действие привело к асимметричному срыву воздушного потока — машина резко завалилась на правую полуплоскость. Выход из критического режима оказался невозможен, и спустя 60 секунд борт столкнулся с землей.

В отчёте подчёркивается, что подготовка обоих курсантов и инструктора в целом отвечала требованиям. При этом квалификационную проверку инструктора провели с нарушением установленных правил.

Напомним, трагедия в небе над Оренбуржьем произошла 2 февраля 2026 года: в районе посёлка Джанаталап (часть Орска) потерпел катастрофу учебно-тренировочный самолет Diamond DA. Воздушное судно принадлежало СПбГУ ГА. На борту находились три человека: пилот-инструктор и двое будущих авиаторов. Все они получили травмы, несовместимые с жизнью. По факту ЧП СКР начал расследование по статье о нарушении эксплуатационных норм, повлекшем гибель сразу нескольких человек.