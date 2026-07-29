Полыхнуло в небе: У летевшего из Новосибирска самолёта загорелся двигатель

Самолёт, выполнявший рейс из Новосибирска в Краснодар, был вынужден вернуться в аэропорт вылета после возгорания двигателя в воздухе. Посадка прошла штатно, никто из находившихся на борту не пострадал. Об этом сообщило Восточное следственное управление на транспорте СК России.

Инцидент произошёл 29 июля во время выполнения рейса по маршруту Новосибирск — Краснодар. После сообщения о возгорании одного из двигателей экипаж принял решение изменить маршрут и направиться обратно в аэропорт отправления.

Огонь удалось ликвидировать силами экипажа ещё до посадки. Воздушное судно благополучно приземлилось в Новосибирске. На борту находились 160 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительным данным, медицинская помощь никому не потребовалась.

Обстоятельства случившегося сейчас устанавливают специалисты. Новосибирский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального следственного управления СК России начал доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следователи уже выехали на место происшествия, где выясняют причины возникновения аварийной ситуации.

Ранее стало известно о другом случае с возвратом пассажирского самолёта в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Лайнер авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс U6-274 из Екатеринбурга в Москву, пришлось отправить обратно после обнаружения неполадки.