Самолёт не смог вылететь из Оренбурга в Петербург из-за утечки нефти в багаже

Самолёт Superjet 100 не смог вылететь из Оренбурга в Санкт-Петербург после обнаружения утечки нефтепродуктов в багажном отсеке. Опасный груз повредился во время подготовки к рейсу, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошёл 10 июля в аэропорту Оренбурга перед отправлением рейса авиакомпании «Россия». Во время проверки сотрудники обнаружили в багажном отделении неизвестную жидкость с резким запахом и вызвали технические службы.

По данным Telegram-канала «База», специалисты сначала предположили, что проблема могла быть связана с протечкой почтового отправления. Однако позже выяснилось, что в багаже находилась коробка с девятью стеклянными бутылками объёмом по одному литру с маркировкой «Нефть».

Четыре ёмкости оказались разбиты. Содержимое попало в нижние части фюзеляжа и дренажную систему самолёта. При этом груз был обозначен как опасный, но информация о его перевозке не поступила экипажу. После обнаружения утечки воздушное судно отстранили от выполнения рейса. Самолёт направили на очистку багажного отделения и внутренних элементов конструкции от следов нефтепродуктов.

Оренбургская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований безопасности полётов. Ведомство намерено установить обстоятельства перевозки опасного груза и дать оценку действиям ответственных за обработку багажа и грузов.

А ранее самолёт авиакомпании «Россия» был вынужден вернуться в Пулково после вылета в Москву из-за повреждения. На рейсе FV6181 командир воздушного судна принял решение прервать полёт после обнаружения трещины во внешнем слое стекла. Самолёт благополучно приземлился в Санкт-Петербурге, а пассажиров отправили в пункт назначения на резервном борту.