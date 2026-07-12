Почему бортпроводники сидят на руках и прячут телефоны: 5 секретов безопасности в самолёте

Каждый, кто хоть раз летал самолётом, замечал странности в поведении экипажа. Например, когда самолёт ещё только готовится к взлёту, бортпроводники уже пристально осматривают салон, поправляют ремни, заставляют пассажиров поднимать спинки кресел и убирать столики? Все мы догадываемся, что такие правила установлены не просто так, но мало кто знает, реальные причины ограничений. 12 июля в День бортпроводника, Life.ru рассказывает, зачем именно стюардессы сидят на руках, куда девают телефоны и почему так сердятся из-за закрытого иллюминатора?

Зачем бортпроводники сидят на руках во время взлёта и посадки?

Почему бортпроводники сидят на руках во время взлёта и посадки: 5 секретов безопастности в самолёте, которые многие не понимают. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Olena Yakobchuk

Пожалуй, самое непонятное правило для обычного обывателя, связано с руками бортпроводников. Для тех, кто никогда не замечал странности в поведении экипажа, рассказываем: руки стюардов и стюардесс, могут быть спрятаны под бёдрами ладонями вниз, лежать на коленях или находиться в другом положении в зависимости от типа кресла и правил авиакомпании.

Мало кто знает, но это необходимо, чтобы при внезапном ударе, жёсткой посадке или резком торможении максимально зафиксировать тело и снизить вероятность травмы. Свободно двигающиеся руки сами могут пострадать при столкновении с деталями салона. При этом единой позы для всех бортпроводников в мире нет, она зависит от направления кресла, конструкции ремней и внутренних процедур конкретного перевозчика.

Зачем бортпроводники прячут телефоны?

Почему бортпроводники прячут телефоны перед взлётом? 7 фактов о безопастности в самолёте, которые вы точно не знали. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kostiantyn Voitenko

Универсального мирового правила, согласно которому каждый бортпроводник обязан «спрятать телефон», не существует, поскольку внутренние требования различаются у авиакомпаний. Однако во время взлёта, посадки и других ответственных этапов полёта экипаж должен быть сосредоточен на своих обязанностях, а личные устройства не должны отвлекать его.

При резком торможении, сильной турбулентности или аварии даже небольшой гаджет может вылететь из рук и травмировать человека. Именно поэтому авиационные власти требуют или рекомендуют надёжно убирать электронные устройства на критических этапах полёта в соответствии с процедурами перевозчика. Кстати, для пилотов правила ещё строже. К примеру, американские нормы запрещают членам лётного экипажа использовать личные беспроводные устройства и ноутбуки для личных целей на рабочем месте во время эксплуатации самолёта, кроме предусмотренных правилами исключений.

Зачем во время взлёта поднимать спинку кресла и убирать столик?

Что скрывают бортпроводники от пассажиров самолёта? 7 фактов о работе бортпроводника, которые мало кто знает. Фото © Shutterstock / FOTODOM / 1000 Words

Следующее правило нередко раздражает пассажиров. Зачем же убирать столик и возвращать кресло в вертикальное положение, если самолёт не в воздухе? Да даже если вы уже летите, какой в этом смысл? Дело в том, что откинутая спинка уменьшает пространство для пассажира, сидящего сзади, и способна затруднить его выход. Открытый столик также становится препятствием и дополнительным источником травм при резком ударе. Поэтому правила предусматривают вертикальное положение спинок кресел перед взлётом и посадкой, а ручная кладь и другие предметы должны быть надёжно убраны.

Почему просят открыть шторки иллюминаторов?

Почему в самолёте просят открыть шторки иллюминатора? 7 фактов о работе бортпроводника, которые мало кто знает. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yaroslav Astakhov

Просьба приоткрыть иллюминатор тоже кажется бессмысленной. Какая разница, видит пассажир улицу или нет? Но открытый иллюминатор может помочь быстрее оценить внешнюю обстановку в случае нештатной ситуации. Перед эвакуацией экипажу важно понимать, безопасно ли открывать конкретный выход. За бортом может находиться огонь, дым, топливо или другое препятствие. Возможность быстро увидеть происходящее снаружи помогает оценить обстановку и не направить пассажиров туда, где им угрожает опасность. При этом требования к шторкам могут различаться в зависимости от перевозчика, типа самолёта и национальных правил, поэтому не на всех рейсах пассажиры услышат одинаковую команду.

Почему бортпроводники так внимательно смотрят на пассажиров при посадке?

На что смотрят бортпроводники при посадке пассажиров на самолёт? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

Кажется, что при посадке на борт вас просто приветствует весь состав экипажа. Это действительно так, однако одновременно бортпроводники оценивает обстановку в салоне. Дело в том, что стюардам и стюардессам важно замечать людей, которым может потребоваться помощь, следить за поведением пассажиров и быть готовыми к возможным нештатным ситуациям.

Причём главная работа бортпроводника — вовсе не раздавать напитки и пледы, а обеспечивать безопасность салона, что включает предотвращение происшествий, защиту людей на борту и повышение их шансов на выживание при чрезвычайной ситуации. Поэтому внимательный взгляд стюардессы при посадке — это часть важной работы.

А какие секреты бортпроводников знаете вы? Пишите в комментариях. Кстати, недавно Life.ru выяснил 7 фактов о настоящих буднях моряков и речников, после которых морская романтика испаряется ещё до первого шторма в открытом океане! А ещё читайте о 5 изобретениях Николы Теслы, которые изменили мир.