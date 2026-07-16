Рейс на Москву развернули в небе: пассажиров пересадят на другой самолёт

Подобные случаи у «Уральских авиалиний» происходят не впервые. Только в июле 2026 года самолёт перевозчика уже возвращался в Екатеринбург после вылета в Благовещенск, а из-за технических причин компания переносила три связанных рейса в Анталью и Казань. В день нынешнего инцидента другой борт после начала руления также вернулся на стоянку и вылетел лишь спустя два часа. В феврале Airbus A320, направлявшийся из Петербурга в Калининград, вернулся в Пулково после сигнала о неубранном шасси.