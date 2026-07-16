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16 июля, 11:10

Рейс на Москву развернули в небе: пассажиров пересадят на другой самолёт

Самолёт Екатеринбург — Москва 16 июля вернулся в аэропорт из-за неисправности

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Самолёт «Уральских авиалиний», направлявшийся из Екатеринбурга в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности.

Рейс U6-274 выполнялся на Airbus A320. Воздушное судно благополучно приземлилось в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Подробности неисправности и время, прошедшее после вылета до возвращения, авиакомпания не уточнила.

Пассажиров планируют отправить в Москву резервным бортом. Самолёт уже готовят к вылету.

Информации о пострадавших нет.

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Подобные случаи у «Уральских авиалиний» происходят не впервые. Только в июле 2026 года самолёт перевозчика уже возвращался в Екатеринбург после вылета в Благовещенск, а из-за технических причин компания переносила три связанных рейса в Анталью и Казань. В день нынешнего инцидента другой борт после начала руления также вернулся на стоянку и вылетел лишь спустя два часа. В феврале Airbus A320, направлявшийся из Петербурга в Калининград, вернулся в Пулково после сигнала о неубранном шасси.

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Марина Фещенко
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