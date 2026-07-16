Рейс на Москву развернули в небе: пассажиров пересадят на другой самолёт
Самолёт Екатеринбург — Москва 16 июля вернулся в аэропорт из-за неисправности
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Самолёт «Уральских авиалиний», направлявшийся из Екатеринбурга в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности.
Рейс U6-274 выполнялся на Airbus A320. Воздушное судно благополучно приземлилось в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Подробности неисправности и время, прошедшее после вылета до возвращения, авиакомпания не уточнила.
Пассажиров планируют отправить в Москву резервным бортом. Самолёт уже готовят к вылету.
Информации о пострадавших нет.
Подобные случаи у «Уральских авиалиний» происходят не впервые. Только в июле 2026 года самолёт перевозчика уже возвращался в Екатеринбург после вылета в Благовещенск, а из-за технических причин компания переносила три связанных рейса в Анталью и Казань. В день нынешнего инцидента другой борт после начала руления также вернулся на стоянку и вылетел лишь спустя два часа. В феврале Airbus A320, направлявшийся из Петербурга в Калининград, вернулся в Пулково после сигнала о неубранном шасси.
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