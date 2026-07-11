Борт «Уральских авиалиний» экстренно сел в Екатеринбурге из-за неисправности

Пассажирский самолёт, направлявшийся из Екатеринбурга в Благовещенск, был вынужден вернуться в аэропорт вылета после срабатывания сигнала о возможной технической неисправности. Для пассажиров подготовили другой борт. Об этом E1.RU рассказала родственница одного из пассажиров.

Вылетевший 11 июля из Кольцово самолёт не смог продолжить маршрут до Благовещенска и совершил обратную посадку в Екатеринбурге. Перед отправлением рейс уже задерживался на несколько часов. После взлёта экипаж принял решение изменить маршрут и вернуться обратно. Представители авиакомпании «Уральские авиалинии» пояснили, что причиной стала индикация возможной неисправности на борту. Командир воздушного судна решил не продолжать полёт ради безопасности пассажиров.

Во время ожидания следующего вылета пассажирам предоставили напитки и горячее питание в соответствии с федеральными авиационными правилами. Авиакомпания подготовила резервный самолёт, который уже доставит людей в пункт назначения. Перевозчик также извинился перед пассажирами за возникшие неудобства.

Ранее власти Багамских Островов временно запретили эксплуатацию самолётов авиакомпании Flamingo Air после двух авиационных происшествий за один день. Одним из них стало крушение самолёта Cessna 402C на острове Северный Андрос. Воздушное судно выполняло рейс из Нассау в Сан-Андрос, однако вскоре после взлёта экипаж столкнулся с проблемой, после чего самолёт рухнул в лесной зоне.