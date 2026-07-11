На Багамах при крушении пассажирского самолёта Cessna 402 погибли 10 человек

Власти Багамских Островов приостановили эксплуатацию самолётов авиакомпании Flamingo Air после двух авиационных происшествий, произошедших в течение одного дня. Поводом стало крушение одного из рейсов авиакомпании на острове Северный Андрос, в результате которого погибли все десять человек, находившиеся на борту. Об этом сообщает Associated Press.

10 человек погибли при крушении самолёта. Видео © X / AZ Intel

По информации Управления по расследованию авиационных происшествий, самолёт Cessna 402C выполнял рейс из Нассау на Сан-Андрос. Вскоре после вылета экипаж столкнулся с нештатной ситуацией, после чего воздушное судно упало в лесистой местности. Причины катастрофы пока не установлены.

Сначала власти сообщали, что одному человеку удалось выжить, однако позднее премьер-министр Багам Филип Брейв Дэвис подтвердил: пострадавший скончался от полученных травм. Имена погибших пока не разглашаются — родственников всех жертв ещё предстоит официально уведомить. Трагедия произошла в день, когда страна отмечала 53-ю годовщину независимости. Обращаясь к гражданам, Дэвис заявил, что праздник оказался омрачён гибелью людей, и выразил соболезнования семьям погибших.

После катастрофы Министерство энергетики, коммунального хозяйства и авиации распорядилось временно отстранить Flamingo Air от полётов. В ведомстве пояснили, что решение связано сразу с двумя инцидентами, произошедшими в один день. За несколько часов до крушения ещё один самолёт того же перевозчика, следовавший на остров Маягуана, был вынужден вернуться в аэропорт Нассау из-за технической неисправности, о которой сообщил пилот. После высадки пассажиров воздушное судно загорелось. Никто из людей не пострадал.

Ранее самолёт Ryanair, летевший из греческих Салоников в немецкий Мемминген, экстренно вернулся в аэропорт из-за повреждения иллюминатора. Один из пассажиров, сидевший у окна, по плечи втянуло в образовавшуюся дыру во время разгерметизации. На высоте около 20 тысяч футов на борту раздался громкий хлопок. По словам очевидцев, один из иллюминаторов был разрушен. В авиакомпании сообщили, что самолёт успешно приземлился, а одному из пассажиров оказали медицинскую помощь.