Студентке пришлось сажать самолёт после падения пилота из кабины в Аргентине

В Аргентине 22-летняя студентка-пилот совершила экстренную посадку в одиночку после того, как её 42-летний инструктор Леандро Бертаццо выпал из самолёта во время тренировочного полёта. Трагедия произошла в субботу днём близ города Толедо в провинции Кордова. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам директора лётной школы Flying Parrot Cordoba Эдуардо Альвареса, инструктор во время полёта передал управление студентке со словами: «Ты знаешь, что делать, продолжай двигаться вперёд». После Альварес попытался открыть дверь, которая «очень трудно открывается». Затем и случилась трагедия.

Девушка отправила сообщение о случившемся и самостоятельно посадила Cessna C-150 в аэропорту Коронель Ольмедо. Тело Бертаццо обнаружили в поле спустя 20 минут. Спасти его было уже нельзя. Следователи рассматривают различные версии, включая возможную механическую неисправность, а также проверяют документацию и переписку.

«Она была очень потрясена, но, проявив полный профессионализм, довела самолёт до аэродрома и совершила идеальную посадку. Она продемонстрировала очень высокий уровень подготовки и профессионализма», — добавил Альварес.

Ранее на рейсе, следовавшем по маршруту Нячанг — Бангкок, произошёл серьёзный инцидент с участием русскоязычного пассажира, из-за поведения которого экипажу пришлось запрашивать экстренную посадку. По предварительным данным, мужчина находился в неадекватном состоянии и проявлял агрессию. В ходе полёта он снял с себя одежду и предпринял попытку открыть дверь воздушного судна, намереваясь выпрыгнуть на ходу.