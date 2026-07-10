И в горе, и в радости: Пассажира Ryanair затянуло в разбитое окно во время полёта, на спасение пришла жена

Самолёт Ryanair, следовавший из греческих Салоников в немецкий Мемминген, экстренно вернулся в аэропорт вылета после повреждения иллюминатора. Во время разгерметизации пассажира, сидевшего у окна, по плечи затянуло в образовавшийся проём. Об этом сообщило издание Mail Online.

Инцидент произошёл вскоре после взлёта Boeing 737-800. На высоте около 20 тысяч футов на борту раздался громкий хлопок, после чего, по словам очевидцев, один из иллюминаторов оказался разрушен. Пассажир, находившийся возле окна, оказался в эпицентре происшествия. По свидетельствам очевидцев, его голова и плечи оказались снаружи самолёта, а находившиеся рядом люди удерживали мужчину, пока его не удалось вернуть обратно в салон. Его супруга несколько минут держала его за ноги, помогая избежать трагедии.

После разгерметизации в салоне автоматически выпали кислородные маски. Командир экипажа принял решение немедленно развернуть лайнер и вернуться в Салоники. В авиакомпании подтвердили, что самолёт благополучно приземлился, а одному из пассажиров потребовалась медицинская помощь. Позже для остальных путешественников организовали резервный борт, который доставил их в Германию.

По данным СМИ, пострадавшим оказался 61-летний гражданин Сербии. Он получил травму шеи, ссадины и ожоги, однако оставался в сознании, хотя находился в состоянии шока. Также в больницу доставили беременную пассажирку, которую вскоре выписали. Предварительно причиной происшествия называют повреждение двигателя. По версии греческих СМИ, от него мог отлететь фрагмент, разбивший иллюминатор. Официальные причины случившегося ещё устанавливаются.

Ранее авиационный инцидент произошёл в аэропорту Бишкека. Самолёт авиакомпании TezJet, готовившийся к вылету в Ош, во время разгона накренился и завалился на бок, после чего пассажиров пришлось экстренно эвакуировать по надувным трапам.