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10 июля, 11:13

И в горе, и в радости: Пассажира Ryanair затянуло в разбитое окно во время полёта, на спасение пришла жена

Пассажира Ryanair затянуло в разбитое окно во время полёта, его удержала жена

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Самолёт Ryanair, следовавший из греческих Салоников в немецкий Мемминген, экстренно вернулся в аэропорт вылета после повреждения иллюминатора. Во время разгерметизации пассажира, сидевшего у окна, по плечи затянуло в образовавшийся проём. Об этом сообщило издание Mail Online.

Инцидент произошёл вскоре после взлёта Boeing 737-800. На высоте около 20 тысяч футов на борту раздался громкий хлопок, после чего, по словам очевидцев, один из иллюминаторов оказался разрушен. Пассажир, находившийся возле окна, оказался в эпицентре происшествия. По свидетельствам очевидцев, его голова и плечи оказались снаружи самолёта, а находившиеся рядом люди удерживали мужчину, пока его не удалось вернуть обратно в салон. Его супруга несколько минут держала его за ноги, помогая избежать трагедии.

После разгерметизации в салоне автоматически выпали кислородные маски. Командир экипажа принял решение немедленно развернуть лайнер и вернуться в Салоники. В авиакомпании подтвердили, что самолёт благополучно приземлился, а одному из пассажиров потребовалась медицинская помощь. Позже для остальных путешественников организовали резервный борт, который доставил их в Германию.

По данным СМИ, пострадавшим оказался 61-летний гражданин Сербии. Он получил травму шеи, ссадины и ожоги, однако оставался в сознании, хотя находился в состоянии шока. Также в больницу доставили беременную пассажирку, которую вскоре выписали. Предварительно причиной происшествия называют повреждение двигателя. По версии греческих СМИ, от него мог отлететь фрагмент, разбивший иллюминатор. Официальные причины случившегося ещё устанавливаются.

Гидросамолёт с пассажирами на борту рухнул в реку в Нью-Йорке
Гидросамолёт с пассажирами на борту рухнул в реку в Нью-Йорке

Ранее авиационный инцидент произошёл в аэропорту Бишкека. Самолёт авиакомпании TezJet, готовившийся к вылету в Ош, во время разгона накренился и завалился на бок, после чего пассажиров пришлось экстренно эвакуировать по надувным трапам.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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