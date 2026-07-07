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7 июля, 11:21

В аэропорту Бишкека самолёт завалился набок, пассажиров эвакуируют

Обложка © Telegram / СЕЙЧАС KG

Обложка © Telegram / СЕЙЧАС KG

В аэропорту «Манас» самолёт авиакомпании TezJet завалился набок, пассажиров эвакуируют по аварийному трапу. Инцидент произошёл с рейсом Бишкек — Ош, пишет издание АКЧАБАР.

В аэропорту Бишкека аварийно приземлился самолёт. Видео © Telegram / СЕЙЧАС KG / АКЧАБАР

По предварительным данным, во время разгона у воздушного судна лопнуло колесо, после чего самолёт накренился на бок, а взлёт был прерван. В «Аэропортах Кыргызстана» подтвердили факт происшествия, пообещав позже рассказать подробности.

Все рейсы в аэропорту приостановлены, самолёт остаётся на взлётной полосе. Очевидцы сообщают о незначительных травмах у некоторых пассажиров — ушибах и ссадинах. Серьёзно никто не пострадал.

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Ранее сообщалось, что самолёт Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airlines, прибывший из Новосибирска, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы при посадке в Мирном. Пострадавших нет, шесть человек экипажа и 173 пассажира были оперативно эвакуированы.

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Александра Мышляева
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