Пассажиры, держитесь за облака! В России впервые разрешили коммерческие полёты на аэростате

В России впервые оформили сертификат эксплуатанта для коммерческих перевозок пассажиров на свободном аэростате. Документ получила компания «Открытое небо». Об этом сообщили в Росавиации.

Росавиация впервые выдала сертификат на коммерческие перевозки на аэростате. Фото © Telegram / Росавиация

Новый вид коммерческих воздушных перевозок получил официальное разрешение в России. Компания ООО «Электрик технолоджи», работающая под брендом «Открытое небо», стала первым владельцем такого сертификата. Решение было принято после проверки заявителя специалистами Западно-Сибирского межрегионального территориального управления Росавиации. Они подтвердили, что организация соответствует требованиям федеральных авиационных правил.

Разрешение позволяет выполнять коммерческие полёты на лёгком пилотируемом воздушном судне — свободном аэростате AT104 модели 902TA. Воздушный аппарат разработала российская компания «Русбал». Его конструкция рассчитана на размещение пяти пассажиров. Помимо первого сертифицированного аэростата, проверку прошёл ещё один летательный аппарат. Его планируют включить в сертификат эксплуатанта для организации пассажирских полётов над Республикой Алтай.

Ранее лёгкий учебно-тренировочный самолёт «Танго» впервые поднялся в воздух с экспериментальной силовой установкой АПД-520 «Лидер». Управлял воздушным судном лётчик-испытатель первого класса, руководитель СибНИА имени Чаплыгина Владимир Барсук. Во время полёта самолёт выполнил круг над аэродромом и без происшествий приземлился, а все бортовые системы сработали штатно.