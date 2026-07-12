В Росавиации рассказали о зарплатах и рабочем графике бортпроводников

В российских авиакомпаниях трудятся 20,2 тысячи бортпроводников, и их заработок напрямую зависит от сезона и налётанных часов. Об этом РИА «Новости» рассказали в Росавиации в преддверии Всемирного дня бортпроводника гражданской авиации.

По данным ведомства, зарплата сотрудников может колебаться в зависимости от загруженности. В высокий сезон — летом и в новогодние праздники — рейсов становится больше, растёт и количество рабочих часов, что ведёт к увеличению дохода.

«В авиакомпаниях работают 20,2 тысячи бортпроводников. Заработная плата бортпроводника может «плавать» от месяца к месяцу. В высокий сезон (лето, новогодние праздники) — рейсов больше, часов больше, зарплата соответственно выше», — пояснили в ведомстве.

Ежедневная рабочая смена не может превышать восьми часов. При этом в неё входит не только время в полёте, но и предполётная подготовка с послеполётными работами. В Росавиации также отметили, что для завершения рейса по погодным или иным причинам бортпроводников могут привлекать к сверхурочной работе.

Ранее президент Japan Airlines Мицуко Тоттори согласилась на 30-процентное сокращение зарплаты на два месяца после того, как старшая бортпроводница нарушила правило 12-часового отказа от алкоголя. Она выпила два бокала пива и два бокала вина в баре отеля за 45 минут до установленного срока, после чего оба утренних теста показали превышение допустимого уровня алкоголя (0,23 и 0,11 мг), что привело к снятию её с рейса, задержке вылета на 40 минут и необходимости искать замену.