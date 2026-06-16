Начальник японской авиакомпании сократит себе зарплату из-за пьяной стюардессы

Начальник зарубежной авиакомпании сократит себе зарплату из-за пьяной стюардессы. Президент Japan Airlines Мицуко Тоттори согласилась на 30-процентное снижение выплат на два месяца после скандала с нарушением алкогольных правил перед рейсом, пишет Paddle Your Own Kanoo.

Инцидент произошёл 23 мая. Старшая бортпроводница после внутреннего рейса из Токио находилась на ночной стоянке в Хиросиме и встретилась в баре отеля с коллегой. По правилам JAL, членам экипажа нельзя пить алкоголь за 12 часов до вылета. В этом случае крайний срок был 18:30, но последний напиток сотрудница заказала в 19:15.

В общей сложности она выпила два бокала пива и два небольших бокала белого вина, а в номер вернулась около 21:25. Утром бортпроводница должна была пройти тест на алкоголь ещё в отеле и отправить результат компании. Первый замер в 05:45 показал 0,23 мг алкоголя — выше допустимого лимита.

Сотрудница не сразу передала результат и рассчитывала, что к моменту прибытия в аэропорт показатель снизится. Но повторный тест всё равно показал превышение — 0,11 мг. Бортпроводницу сняли с рейса, авиакомпании пришлось искать замену, а самолёт вылетел примерно на 40 минут позже расписания.

Минтранс Японии усмотрел в случившемся проблемы в системе управления безопасностью Japan Airlines. После скандала перевозчик ввёл полный запрет на алкоголь для бортпроводников во время ночёвок между рейсами, но это правило не касается дней, когда экипаж находится дома.

Japan Airlines уже не первый раз попадает под пристальное внимание регуляторов из-за алкоголя. Ранее пилота компании арестовали в Лондоне после проваленного алкотеста перед рейсом в Токио, а в 2024 году рейс из Далласа в Ханэду пришлось отменить после того, как капитан напился и устроил шум в отеле.