Пьяный пассажир Ryanair домогался стюардессы на рейсе в Дублин

Ирландский суд рассмотрел дело пассажира Ryanair, признавшего вину в сексуальном насилии, совершённом на борту рейса в Дублин. Об этом сообщает Daily Mail.

Обвиняемый, 31-летний Аарон Брейди, перед полётом употребил значительное количество алкоголя в аэропорту, после чего продолжил пить уже на борту. В ходе заседания он сообщил, что мог выпить около пяти бутылок вина до вылета и ещё 12–15 мини-бутылок во время рейса.

Инцидент произошёл в служебной зоне самолёта, где находилась бортпроводница. По её словам, пассажир, находясь в состоянии сильного опьянения, вошёл в помещение, начал разговор и вскоре перешёл к насильственным действиям, игнорируя её попытки остановить его. Женщина заявила, что была вынуждена покинуть помещение и сообщить экипажу. После обращения к командиру рейса на борт были вызваны наземные службы.

В суде Брейди заявил, что не помнит произошедшего из-за алкогольного опьянения, и выразил сожаление, отметив, что его поведение не соответствует его обычному состоянию. Защита указала на алкогольную зависимость обвиняемого и его готовность выплатить компенсацию.

Пострадавшая сообщила о длительных последствиях инцидента, включая тревожность, нарушения сна и необходимость психологической помощи. По её словам, она также ушла из авиационной сферы. Суд отложил вынесение решения до июня и обязал перечислить 5000 евро в кратчайший срок. Подсудимый остаётся на свободе под подпиской о невыезде.

