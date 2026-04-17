ЧП в небе над Европой: пилот отключился за штурвалом самолёта с десятками пассажиров

Настоящая драма разыгралась на высоте нескольких тысяч метров над Европой. Второй пилот пассажирского лайнера, на борту которого находились 87 человек, внезапно потерял сознание прямо в кабине.

Как сообщает Daily Mail, инцидент произошёл на рейсе румынской авиакомпании TAROM. Жизни пассажиров оказались под угрозой, но, к счастью, командир корабля сумел в одиночку справиться с ситуацией и посадить самолёт.

В аэропорту Бухареста была объявлена чрезвычайная ситуация: командиру воздушного судна потребовалась срочная медицинская помощь сразу после приземления. Пассажиров эвакуировали, а пилотом занялись медики.

Расследование показало, что второй пилот перед вылетом не спал всю ночь, но заверил, что его самочувствие в норме. В результате инцидента его допуск к полетам был ограничен: теперь он может летать только в составе усиленного экипажа, исключая ночные и длительные рейсы.

Ранее в аэропорту Рощино в Тюмени скончался пассажир, который собирался вылететь в Таджикистан. Мужчина 1948 года рождения уже находился на борту самолёта рейса Тюмень — Худжанд и ожидал вылета. В какой-то момент ему стало плохо, он потерял сознание.