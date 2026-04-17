Вот это «кусь»: Крошечная пчёлка приземлила целый самолёт и сорвала планы 107 людей

В Австрии взлёт пассажирского самолёта Embraer авиакомпании Austrian Airlines экстренно прервали после того, как в один из датчиков попало насекомое. На борту находились 107 человек. Об этом сообщило издание The Aviation Herald.

Инцидент произошёл на рейсе из Инсбрука в Вену, когда лайнер уже начал разбег по взлётной полосе. На скорости около 150 км/ч экипаж заметил расхождения в показаниях приборов, после чего принял решение прекратить взлёт. Самолёт развернули и вернули к терминалу, где всех пассажиров временно высадили для проверки технического состояния борта.

В ходе осмотра выяснилось, что причиной сбоя стала пчела, попавшая в трубку Пито — устройство в носовой части самолёта, отвечающее за измерение скорости воздушного потока. На борту находились 107 человек, из них 102 пассажира, которым пришлось ожидать вылета резервным рейсом. Из-за внеплановой задержки поездка продолжилась с опозданием почти на пять часов.

Между тем в израильском городе Нетивот зафиксировано массовое нападение пчёл на торговый центр, где рой насекомых атаковал здание и проник внутрь. Очевидцы публикуют видео, на которых видно, как десятки тысяч пчёл кружат вокруг комплекса, создавая хаотичную обстановку и вызывая панику среди посетителей и сотрудников.