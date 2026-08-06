Украинский самолёт, возле которого в Лейпциге нашли дрон, перевозил боеприпасы
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Украинский транспортный самолёт, рядом с которым в аэропорту Лейпциг/Галле в Германии обнаружили беспилотник с самодельным взрывным устройством, перевозил боеприпасы. Об этом сообщили телерадиокомпании NDR и WDR, а также газета Süddeutsche Zeitung.
По информации немецких СМИ, груз был доставлен во Францию, а затем переправлен в Германию для дальнейшей отправки на одном из четырёх украинских самолётов Ан, находившихся в аэропорту. При этом тип перевозимых боеприпасов в публикациях не уточняется.
Расследованием происшествия занимаются прокуратура Дрездена и земельное управление уголовной полиции Саксонии. Как отмечает Süddeutsche Zeitung, аэропорт Лейпциг/Галле считается одним из ключевых логистических узлов, через который проходит поставка западного вооружения на Украину.
Ранее Life.ru сообщал, что в аэропорту Лейпциг/Галле неподалёку от украинского самолёта был обнаружен беспилотник с самодельным взрывным устройством. Подозрительный объект заметил сотрудник аэропорта, после чего сапёры обезвредили его. На время проведения спецоперации полёты были ограничены, а одну из взлётно-посадочных полос временно закрыли.
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