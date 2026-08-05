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5 августа, 20:41

В аэропорту Лейпцига обезвредили дрон со взрывным устройством

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Dresden Airport

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Dresden Airport

В аэропорту Лейпциг/Галле в Германии обезвредили беспилотник со взрывным устройством. Опасную находку обнаружил сотрудник воздушной гавани в зоне безопасности грузовых перевозок.

После обнаружения дрона полиция при помощи робота-сапёра извлекла взрыватель. Само устройство позже уничтожили контролируемым подрывом рядом с южной взлётно-посадочной полосой.

На время операции движение самолётов приостанавливали. Одна из полос пока остаётся закрытой для использования.

По данным Leipziger Volkszeitung, источники в правоохранительных органах сообщили, что беспилотник мог быть оснащён примерно 800 граммами взрывчатого вещества на основе чешского пластита Semtex.

Расследование происшествия ведут генеральная прокуратура Дрездена и подразделение по борьбе с терроризмом и экстремизмом земельного управления уголовной полиции Саксонии.

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Напомним, дрон обнаружили неподалёку от украинского грузового самолёта Ан-124. В МВД Германии подтвердили факт обнаружения и начали поиск подозреваемого, управлявшего беспилотником.

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Юния Ларсон
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