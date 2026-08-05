В аэропорту Лейпцига обезвредили дрон со взрывным устройством
Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Dresden Airport
В аэропорту Лейпциг/Галле в Германии обезвредили беспилотник со взрывным устройством. Опасную находку обнаружил сотрудник воздушной гавани в зоне безопасности грузовых перевозок.
После обнаружения дрона полиция при помощи робота-сапёра извлекла взрыватель. Само устройство позже уничтожили контролируемым подрывом рядом с южной взлётно-посадочной полосой.
На время операции движение самолётов приостанавливали. Одна из полос пока остаётся закрытой для использования.
По данным Leipziger Volkszeitung, источники в правоохранительных органах сообщили, что беспилотник мог быть оснащён примерно 800 граммами взрывчатого вещества на основе чешского пластита Semtex.
Расследование происшествия ведут генеральная прокуратура Дрездена и подразделение по борьбе с терроризмом и экстремизмом земельного управления уголовной полиции Саксонии.
Напомним, дрон обнаружили неподалёку от украинского грузового самолёта Ан-124. В МВД Германии подтвердили факт обнаружения и начали поиск подозреваемого, управлявшего беспилотником.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.