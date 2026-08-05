«Адмирал Левченко» у берегов Германии? Зачем корабль пришёл в Балтийское море

Большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» заметили возле немецкого острова Фемарн, а затем севернее Ростока. Российские власти официально не раскрывали задачу перехода БПК из Баренцева в Балтийское море. Немецкие СМИ предполагают, что корабль мог сменить «Североморск» и обеспечивать безопасность гражданского судоходства, однако сопровождение конкретных танкеров пока не подтверждено.

Обновлено 5 августа 2026 года в 14:10 мск.

Что известно об «Адмирале Левченко»

«Адмирала Левченко» сфотографировали возле острова Фемарн 31 июля. На следующий день появились сообщения, что российский корабль находился севернее Ростока.

Последнее подтверждённое открытыми фотографиями местоположение БПК относится к 1 августа. Более свежих достоверных сведений о его координатах и дальнейшем маршруте в открытом доступе нет.

Официальная цель похода не объявлялась. Версия о сопровождении российских танкеров появилась в немецкой прессе, но доказательств того, что «Адмирал Левченко» уже охраняет конкретное гражданское судно, не представлено.

Предполагаемый маршрут БПК «Адмирал Левченко» из Североморска в Балтийское море. 31 июля корабль заметили у острова Фемарн, 1 августа — севернее Ростока. Официальная цель похода не раскрыта.

Где заметили «Адмирала Левченко»

Корабль прошёл возле Фемарна — немецкого острова в западной части Балтийского моря, расположенного рядом с морскими маршрутами между центральной Балтикой и датскими проливами.

Позднее БПК заметили севернее Ростока. Публикации не свидетельствуют, что корабль заходил в немецкий порт, вставал на якорь у побережья или входил в территориальные воды Германии.

Речь идёт о появлении российского военного корабля в Балтийском море в районе немецкого побережья. Точное расстояние до берега, координаты и дальнейший курс официально не раскрывались.

До перехода в Балтику «Адмирал Левченко» находился в зоне ответственности Северного флота. Постоянное место базирования корабля — Североморск. В июне экипаж БПК участвовал в учениях в Баренцевом море, где отрабатывал артиллерийские стрельбы и отражение воздушных атак.

Зачем БПК отправили к берегам Германии

Министерство обороны России не сообщало, с какой задачей «Адмирал Левченко» перешёл в Балтийское море и как долго корабль будет находиться в этом районе.

По версии немецких СМИ, БПК мог сменить другой корабль Северного флота — «Североморск». Весной и в начале лета его неоднократно замечали возле пролива Фемарн-Бельт между Германией и Данией.

После завершения похода Северный флот сообщал, что «Североморск» сопровождал гражданские суда и обеспечивал безопасность судоходства. При этом конкретные суда и маршруты в сообщении не назывались.

На этом фоне возникло предположение, что «Адмирал Левченко» может выполнять похожую задачу. Западные СМИ связывают его появление в Балтийском море с защитой российских нефтяных танкеров, которые европейские власти относят к так называемому теневому флоту.

Однако эта версия пока не подтверждена. На опубликованных фотографиях «Адмирал Левченко» показан без сопровождаемого танкера. Российские ведомства также не объявляли, что БПК направлен для охраны конкретного судна или группы судов.

Связан ли поход с российскими танкерами

Прямых доказательств такой связи нет. Версия основана на предыдущем присутствии «Североморска» в этом районе, заявлениях об обеспечении безопасности гражданского судоходства и спорах вокруг проверок российских танкеров в Балтийском море.

Напряжённость в Балтийском море усилилась после попыток европейских государств проверять и задерживать суда, связанные с экспортом российской нефти. При этом само присутствие военного корабля в международных водах не означает начала боевой операции или нарушения границ прибрежного государства.

Поэтому утверждать, что «Адмирал Левченко» отправлен к Германии именно для защиты «теневого флота», преждевременно. Это одна из версий его появления в Балтийском море, а не установленная задача похода.

Что представляет собой «Адмирал Левченко»

«Адмирал Левченко» — большой противолодочный корабль проекта 1155 «Фрегат». Он вошёл в состав флота в 1989 году и служит на Северном флоте.

Длина корабля составляет около 163 метров, полное водоизмещение — примерно 7,5 тысячи тонн. БПК способен развивать скорость до 29 узлов. Экипаж насчитывает около 300 человек.

Основная задача кораблей этого проекта — поиск и уничтожение подводных лодок. На борту могут размещаться два противолодочных вертолёта Ка-27.

Вооружение БПК включает противолодочный ракетный комплекс, зенитные комплексы, артиллерийские установки и реактивные бомбомёты. Корабль может вести длительное патрулирование, контролировать морскую и воздушную обстановку, применять вертолёты и обеспечивать прикрытие других судов.

Однако по составу вооружения нельзя определить реальную задачу конкретного похода. Она устанавливается командованием и может включать патрулирование, учения, наблюдение за судоходством или сопровождение кораблей и гражданских судов.

Насколько близко корабль подошёл к Германии

Фемарн находится у северного побережья Германии. Через этот район проходят суда, следующие между Балтийским и Северным морями.

«Адмирала Левченко» удалось сфотографировать с немецкого берега, однако это само по себе не означает, что корабль находился в территориальных водах Германии. Сведения о нарушении морских границ или опасном сближении с немецкими кораблями не публиковались.

Сообщений о заходе БПК в Росток или другие порты Германии также нет.

Что может произойти дальше

Ключевым новым фактом станет официальное сообщение Минобороны России о целях перехода. Также ситуация изменится, если появятся новые данные о маршруте «Адмирала Левченко», его нахождении рядом с конкретным гражданским судном или взаимодействии с кораблями стран НАТО.

Пока подтверждено лишь то, что корабль Северного флота пришёл в Балтийское море, прошёл возле острова Фемарн и был замечен севернее Ростока.

Цель перехода официально не объявлена. Возможная замена «Североморска» и сопровождение российских танкеров остаются версиями СМИ.

Коротко

Где находится «Адмирал Левченко»?

Последнее подтверждённое местоположение корабля относится к 1 августа 2026 года. Его заметили в Балтийском море севернее Ростока.

Зачем корабль пришёл к берегам Германии?

Официальная задача не раскрыта. Немецкие СМИ предполагают, что БПК мог сменить «Североморск» и обеспечивать безопасность гражданского судоходства.

Сопровождает ли «Адмирал Левченко» российские танкеры?

Подтверждений сопровождения конкретных танкеров нет. Эта версия пока основана на сообщениях западной прессы.

Входил ли корабль в территориальные воды Германии?