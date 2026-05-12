Эскалация напряжённости в акватории Балтийского моря в последние месяцы спровоцирована действиями военно-морских сил государств — членов НАТО, а вовсе не России. Об этом в беседе с представителями прессы заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Комментируя публикации в СМИ, согласно которым большой противолодочный корабль «Североморск» якобы заметили у германских берегов в Балтике, Песков акцентировал, что росту тревожности в регионе в гораздо большей степени способствует активность именно флота Североатлантического альянса, а не Российской Федерации.

Ранее Дмитрий Песков сообщал, что ВМФ России действует в Мировом океане в рамках международного права. Он отметил, что флот выполняет задачи по обеспечению безопасности, в том числе связанные с противодействием пиратству.