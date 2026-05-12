Песков: ВМФ России действует в Мировом океане в рамках международного права

Обложка © ТАСС / MAST IRHAM

В Мировом океане Военно-морской флот России выполняет задачи строго в рамках международного морского права, включая обеспечение безопасности судоходства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Действия российского ВМФ соответствуют нормам международного права и регулирующим морским соглашениям. Он отметил, что флот выполняет задачи по обеспечению безопасности в Мировом океане, в том числе связанные с противодействием пиратству.

По его словам, в отдельных случаях речь может идти о проявлениях пиратства даже на государственном уровне, которые уже фиксировались в международной практике. Песков добавил, что все действия ВМФ РФ осуществляются в правовом поле и в соответствии с установленными международными нормами.

Ранее на Параде Победы на Красной площади были представлены ключевые силы Военно-морского флота России и их современные боевые возможности. ВМФ РФ обеспечивает охрану морских границ страны и поддерживает российское присутствие в Мировом океане.

