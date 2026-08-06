Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 23:25

Глава МВД Германии назвал инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига гибридной атакой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mario Hagen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mario Hagen

Инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле может быть связан с гибридной атакой. Такое заявление сделал министр внутренних дел Германии Александер Добриндт, комментируя обнаружение дрона со взрывным устройством.

По словам главы МВД ФРГ, произошедшее стало серьёзным происшествием, которое напрямую затрагивает вопросы безопасности. Власти страны начали оценку случившегося и выяснение всех обстоятельств.

«Я полагаю, что мы имеем дело со сценарием гибридной атаки», – заявил Добриндт журналистам.

В немецком аэропорту нашли дрон с подозрительным грузом возле украинского самолёта
В немецком аэропорту нашли дрон с подозрительным грузом возле украинского самолёта

Ранее Life.ru писал, что в аэропорту Лейпциг/Галле обезвредили беспилотник со взрывным устройством. Опасный объект обнаружил сотрудник воздушной гавани, после чего специалисты провели операцию по его ликвидации. Из-за инцидента временно приостанавливали полёты, а одна из взлётно-посадочных полос оставалась закрытой.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar