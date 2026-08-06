Глава МВД Германии назвал инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига гибридной атакой

Инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле может быть связан с гибридной атакой. Такое заявление сделал министр внутренних дел Германии Александер Добриндт, комментируя обнаружение дрона со взрывным устройством.

По словам главы МВД ФРГ, произошедшее стало серьёзным происшествием, которое напрямую затрагивает вопросы безопасности. Власти страны начали оценку случившегося и выяснение всех обстоятельств.

«Я полагаю, что мы имеем дело со сценарием гибридной атаки», – заявил Добриндт журналистам.

Ранее Life.ru писал, что в аэропорту Лейпциг/Галле обезвредили беспилотник со взрывным устройством. Опасный объект обнаружил сотрудник воздушной гавани, после чего специалисты провели операцию по его ликвидации. Из-за инцидента временно приостанавливали полёты, а одна из взлётно-посадочных полос оставалась закрытой.