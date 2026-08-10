Дрон с взрывчаткой врезался в военный украинский самолёт в аэропорту Лейпцига

Беспилотник со взрывчаткой врезался в крыло украинского грузового самолёта в аэропорту Лейпцига/Галле, однако детонации не произошло. Подробности ЧП, произошедшего 4 августа, раскрыла немецкая газета Die Zeit.

Воздушное судно используется в том числе для перевозки военных грузов для Украины. По данным издания, удар пришёлся по одной из наиболее уязвимых частей лайнера, где обычно располагаются топливные баки.

«На видеозаписи видно, что дрон отрикошетил от крыла и упал на землю», — говорится в публикации.

Камеры наблюдения также позволили восстановить обстоятельства обнаружения аппарата. Когда к месту подошёл водитель туристического автобуса, беспилотник уже лежал на земле.

При этом взрывное устройство, вопреки первоначальным сообщениям, нашли не непосредственно на дроне, а на некотором расстоянии от него. Немецкие правоохранительные органы продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего.

Ранее Life.ru писал, что беспилотник со взрывчаткой более четырёх часов оставался незамеченным в аэропорту Лейпцига. По данным Bild, камеры зафиксировали его возле украинского транспортного самолёта задолго до обнаружения сотрудниками воздушной гавани.