Мерц анонсировал ответ Германии на инцидент с БПЛА в Лейпциге
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Германия в ближайшие дни объявит о мерах в ответ на инцидент с беспилотником у аэропорта Лейпциг/Галле. Реакцию Берлин уже координирует с Евросоюзом и НАТО, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью ARD.
«Мы уже завершаем расследование. В правительстве Германии достигнуто широкое согласие относительно того, как именно мы ответим. В ближайшие дни мы заявим об этом совершенно чётко», — сказал Мерц.
Канцлер уточнил, что готовящиеся меры согласовываются с партнёрами Германии по ЕС и НАТО. Поэтому, как подчеркнул Мерц, предстоящий ответ Берлина не станет для союзников неожиданностью.
Речь идёт об инциденте 4 августа в районе аэропорта Лейпциг/Галле. Немецкие следователи изучают обнаружение беспилотника со взрывчаткой неподалёку от украинского грузового самолёта. Позднее в районе аэропорта нашли ещё несколько подозрительных аппаратов. При этом Германия пока официально не возлагала ответственность за произошедшее на Россию. В западных СМИ и среди отдельных немецких чиновников такая версия обсуждается, однако расследование ещё не завершено.
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