Мерц готовит «масштабный» удар санкциями по России после истории с дронами в Лейпциге
Politico: Мерц готовит новые санкции против России из-за дронов в Лейпциге
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /penofoto
Канцлер Германии Фридрих Мерц готовится возложить на Россию ответственность за инцидент с беспилотниками в аэропорту Лейпциг/Галле и объявить новые «масштабные» санкции. О планах Берлина пишет Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, правительство ФРГ рассматривает ограничения против российских организаций. Одновременно в Брюсселе готовят очередные санкционные меры на уровне Евросоюза. Объявить о решении Берлин может уже в начале следующей недели — к встрече глав МИД стран ЕС в Ирландии во вторник.
Один из собеседников Politico утверждает, что после происшествия в Лейпциге власти ФРГ считают недостаточными такие шаги, как высылка отдельных российских дипломатов или закрытие Русского дома в Берлине. Среди более жёстких вариантов обсуждаются усиление санкционного давления и наращивание поставок оружия Украине.
При этом официальный представитель правительства ФРГ отказался подтверждать, что ответственность уже установлена. В Берлине заявили, что окончательное решение будет принято после оценки результатов расследования.
Инцидент в аэропорту Лейпциг/Галле произошёл в начале августа. Позднее стадо известно об обнаружении уже третьего беспилотника и следов взрывчатки. 25 августа Мерц заявил, что у немецких властей есть данные, способные вывести на организаторов произошедшего, однако публично виновных тогда не назвал. Российская сторона обвинения отвергала. Посольство РФ в Берлине назвало произошедшее провокацией. При этом СВР заявила о проверке «украинского следа» в ЧП с дроном в аэропорту Лейпцига.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru