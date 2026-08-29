Мерц готовит «масштабный» удар санкциями по России после истории с дронами в Лейпциге

Канцлер Германии Фридрих Мерц готовится возложить на Россию ответственность за инцидент с беспилотниками в аэропорту Лейпциг/Галле и объявить новые «масштабные» санкции. О планах Берлина пишет Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, правительство ФРГ рассматривает ограничения против российских организаций. Одновременно в Брюсселе готовят очередные санкционные меры на уровне Евросоюза. Объявить о решении Берлин может уже в начале следующей недели — к встрече глав МИД стран ЕС в Ирландии во вторник.

Один из собеседников Politico утверждает, что после происшествия в Лейпциге власти ФРГ считают недостаточными такие шаги, как высылка отдельных российских дипломатов или закрытие Русского дома в Берлине. Среди более жёстких вариантов обсуждаются усиление санкционного давления и наращивание поставок оружия Украине.

При этом официальный представитель правительства ФРГ отказался подтверждать, что ответственность уже установлена. В Берлине заявили, что окончательное решение будет принято после оценки результатов расследования.