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24 августа, 13:34

СВР: Киев рассчитывал, что шумиха вокруг дрона в ФРГ укажет на «руку Москвы»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Киев стремился, чтобы медийный резонанс от инцидента с беспилотником в немецком Лейпциге указал на «руку Москвы». Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

По данным ведомства, в украинской столице довольны политическим эффектом от развития событий вокруг аппарата со взрывчаткой. Его нашли 5 августа на стоянке украинских транспортных самолётов в аэропорту Лейпциг/Галле.

Не дожидаясь даже первых итогов расследования, германские политики разных взглядов и европейские СМИ уже сделали безапелляционный вывод. Якобы до крупного авиаузла, используемого в том числе в военных целях, «дотянулась рука Москвы».

При этом немецкие правоохранители негласно отрабатывают разные версии. Среди них всерьёз рассматривается наличие «украинского следа», однако публично об этом не говорят.

В СВР напомнили, что похожий сценарий уже применялся после взрывов на «Северных потоках» в 2022 году. Тогда русофобский мейнстрим в духе highly likely сразу пришёл к однозначному выводу о «вине российских спецслужб».

В разведке отметили, что в Киеве считают акцию удавшейся. Европейцев «взбодрили» новыми «фактами агрессивной политики России» и подтолкнули к опустошению военных складов ради выживания Киева.

Не исключается и другая цель — сбить в немецком обществе поддержку оппозиционных сил, выступающих с прагматичной повесткой в отношении Москвы.

В Германии признали невозможность полной защиты от атак беспилотников после инцидента в Лейпциге
В Германии признали невозможность полной защиты от атак беспилотников после инцидента в Лейпциге

Напомним, 5 августа в аэропорту Лейпциг/Галле был обнаружен беспилотник со взрывчаткой рядом с украинскими транспортными самолётами Ан-124, которые используются, в том числе, для военных перевозок НАТО. Немецкие власти квалифицировали инцидент как профессиональную гибридную атаку нового уровня опасности.

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Никита Никонов
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