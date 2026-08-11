В Германии признали невозможность полной защиты от атак беспилотников после инцидента в Лейпциге

Инцидент с беспилотником со взрывчаткой в Лейпциге поставил под сомнение способность Европы защищать свою инфраструктуру. Об этом сообщил в колонке для Bloomberg журналист Майкл Нинабер.

Беспилотник не причинил прямого ущерба. Однако Нинабер считает, что произошедшее повлияло на уверенность европейских стран в собственных системах безопасности.

Журналист сослался на представителя Министерства обороны Германии Митко Мюллера. На пресс-конференции в Берлине тот признал, что власти не могут круглосуточно контролировать десятки тысяч километров ограждений и полностью защищать такие объекты.

«Не существует такого иллюзорного ощущения стопроцентной безопасности. Не стоит себя обманывать», — подчеркнул Мюллер.

Напомним, 4 августа беспилотник со взрывчаткой врезался в крыло украинского грузового самолёта в аэропорту Лейпциг/Галле, однако детонации не произошло. Воздушное судно используют в том числе для перевозки военных грузов на Украину, а удар пришёлся по части крыла, где обычно находятся топливные баки. Камеры наблюдения зафиксировали, как дрон отскочил от самолёта и упал на землю. Взрывное устройство нашли не на самом аппарате, а на некотором расстоянии от него. Немецкая полиция продолжает расследование.