В Германии правоохранители рассматривают версию «украинского следа» в расследовании инцидента с дроном со взрывчаткой, обнаруженным в аэропорту Лейпциг/Галле. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

По данным СВР, в Киеве положительно оценивают информационный эффект после обнаружения беспилотника на территории стоянки украинских транспортных самолётов 5 августа. В ведомстве заметили, что ещё до завершения проверки ряд немецких политиков и европейских СМИ начали видеть в произошедшем «руку Москвы». В СВР сравнили ситуацию с реакцией на взрывы «Северных потоков» в 2022 году, когда в публичном поле сразу появились обвинения в адрес РФ. Но, и как тогда, силовики пришли совсем к другим выводам.

«Сценарий подобных инсинуаций отработан неоднократно. Один из наглядных примеров — взрывы на «Северных потоках» в 2022 г. Германский и общеевропейский русофобский мейнстрим сразу в духе highly likely пришёл к однозначному выводу: за ними стояли российские спецслужбы, якобы преследовавшие цель подорвать энергобезопасность Германии и всего ЕС», — отметила российская разведка.

Теперь же после следственных действий немецкие силовики изучают разные версии случившегося и не исключают возможную причастность украинской стороны, но не афишируют это. В СВР подчеркнули, что вопрос заключается в том, смогут ли власти Германии сделать выводы на основе расследования и публично озвучить их независимо от политической конъюнктуры.