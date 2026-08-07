Инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле является «наспех состряпанной провокацией». Такое мнение выразило посольство России в Берлине.

В дипмиссии заявили, что случившееся отвечает интересам Киева и сторонников милитаризации Европы. По мнению российских дипломатов, с помощью подобных инцидентов европейские власти пытаются обосновать дальнейшее финансирование Украины на фоне внутренних социально-экономических проблем.

Посольство также отвергло утверждения о якобы совершаемых Москвой гибридных атаках. Там назвали главной угрозой для Германии политиков, которые разрабатывают сценарии возможной войны с Россией и предлагают гражданам страны принять в ней участие.

Напомним, беспилотник со взрывным устройством обнаружили возле взлётно-посадочной полосы аэропорта Лейпциг/Галле. Как писал Life.ru, аппарат оставался незамеченным более четырёх часов и находился неподалёку от украинских транспортных самолётов Ан-124. Расследованием занимается Генеральная прокуратура ФРГ. Глава немецкого МВД Александр Добриндт назвал произошедшее возможным «гибридным нападением», однако виновных официально не установили. Российская причастность к инциденту также не подтверждена.