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7 августа, 16:47

На руку Киеву и европейским «ястребам»: В Посольстве РФ высказались о дроне в аэропорту Лейпцига

Посольство РФ назвало инцидент с дроном в Лейпциге провокацией

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле является «наспех состряпанной провокацией». Такое мнение выразило посольство России в Берлине.

В дипмиссии заявили, что случившееся отвечает интересам Киева и сторонников милитаризации Европы. По мнению российских дипломатов, с помощью подобных инцидентов европейские власти пытаются обосновать дальнейшее финансирование Украины на фоне внутренних социально-экономических проблем.

Посольство также отвергло утверждения о якобы совершаемых Москвой гибридных атаках. Там назвали главной угрозой для Германии политиков, которые разрабатывают сценарии возможной войны с Россией и предлагают гражданам страны принять в ней участие.

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Напомним, беспилотник со взрывным устройством обнаружили возле взлётно-посадочной полосы аэропорта Лейпциг/Галле. Как писал Life.ru, аппарат оставался незамеченным более четырёх часов и находился неподалёку от украинских транспортных самолётов Ан-124. Расследованием занимается Генеральная прокуратура ФРГ. Глава немецкого МВД Александр Добриндт назвал произошедшее возможным «гибридным нападением», однако виновных официально не установили. Российская причастность к инциденту также не подтверждена.

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Юрий Лысенко
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