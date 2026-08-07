МВД Германии опровергло сообщения об оружии на украинском Ан-124 в Лейпциге

Министерство внутренних дел Германии опровергло сообщения о том, что на украинском транспортном самолёте Ан-124, находившемся в аэропорту Лейпциг/Галле, перевозились оружие или боеприпасы. Об этом сообщает Deutsche Presse-Agentur.

По информации издания, соответствующее заявление прозвучало во время закрытого брифинга в Бундестаге для членов парламентских комитетов по внутренним делам и обороне. Уточняется, что официально МВД Германии эту информацию пока не комментировало.

Поводом для разъяснений стал недавний инцидент в аэропорту Лейпциг/Галле, где рядом с украинским грузовым самолётом был обнаружен беспилотник со взрывным устройством. После этого в СМИ появились сообщения о том, что воздушное судно якобы перевозило вооружение, однако в немецком ведомстве эти сведения опровергли.