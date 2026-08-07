МВД Германии опровергло сообщения об оружии на украинском Ан-124 в Лейпциге
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Министерство внутренних дел Германии опровергло сообщения о том, что на украинском транспортном самолёте Ан-124, находившемся в аэропорту Лейпциг/Галле, перевозились оружие или боеприпасы. Об этом сообщает Deutsche Presse-Agentur.
По информации издания, соответствующее заявление прозвучало во время закрытого брифинга в Бундестаге для членов парламентских комитетов по внутренним делам и обороне. Уточняется, что официально МВД Германии эту информацию пока не комментировало.
Поводом для разъяснений стал недавний инцидент в аэропорту Лейпциг/Галле, где рядом с украинским грузовым самолётом был обнаружен беспилотник со взрывным устройством. После этого в СМИ появились сообщения о том, что воздушное судно якобы перевозило вооружение, однако в немецком ведомстве эти сведения опровергли.
Напомним, дрон заметили 5 августа рядом с принадлежавшим Украине грузовым Ан-124. Немецкие СМИ пишут, что беспилотник никто не замечал около четырёх часов. БПЛА нёс сбрасывающее устройство и был оборудован двумя сим-картами
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