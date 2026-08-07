Дрон со взрывчаткой более 4 часов оставался незамеченным в аэропорту Лейпцига

Беспилотник со взрывным устройством пробыл незамеченным на территории аэропорта Лейпциг/Галле свыше четырёх часов. Об этом пишет Bild со ссылкой на изученные следователями видеозаписи.

По данным издания, камеры зафиксировали дрон возле украинского грузового Ан ещё в 19:30 вечера вторника по местному времени. Обнаружили его лишь в 23:42 — летящий на малой высоте аппарат заметил водитель автобуса и, как утверждается, сбил ударом ноги.

Беспилотник нёс сбрасывающее устройство и был оборудован двумя сим-картами. Следствие проверяет предположение, что одна служила для навигации, а вторая — для активации механизма сброса. Взрывчатка типа Semtex находилась в пустой консервной банке, прикреплённой к корпусу.

Журнал Der Spiegel добавляет, что на крыле одного из Ан обнаружили деталь беспилотника. Находка может свидетельствовать о том, что аппарат либо зависал прямо над самолётом, либо столкнулся с ним. В ночь на среду воздушная гавань приостановила работу, полицейские извлекли детонатор. Другой грузовой борт, прервавший заход на посадку, столкнулся в воздухе со вторым неопознанным объектом, но дотянул до Ганновера. Расследование ведёт генеральная прокуратура ФРГ.